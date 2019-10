Boeren met trekkers op weg naar nieuw protest

Honderden boeren zijn in grotere en kleinere groepen onderweg naar een nieuw boerenprotest. Ze willen meer respect en minder last krijgen van nieuwe regels over stikstof.

Op verschillende snelwegen zorgen de boeren voor lange files. Vooral in de provincie Utrecht is het heel druk.

Berekeningen over stikstof

De boeren gaan eerst naar De Bilt, een plaats in de provincie Utrecht. Daar in de buurt zit het RIVM, oftewel het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Zij hebben de berekeningen gemaakt over hoeveel stikstof er overal in de lucht komt.

De boeren vertrouwen de berekeningen van het RIVM niet. Daarom gaan ze daar protesteren.

Het leger in de stad

Later op de ochtend gaan de boeren naar een park in Den Haag. Daar gaan ze toespraken houden.

De boeren hadden ook het plan om naar het Binnenhof te gaan. Dat is de plek waar alle politici zijn. Protesteren is daar verboden. Om te voorkomen dat de boeren er toch komen, is het leger ingezet om ze tegen te houden.