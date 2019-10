Uitgezocht: Hoe gamemakers ervoor zorgen dat jij niet kan stoppen met gamen

We hebben het voor je uitgezocht in een nieuwe aflevering van onze YouTube-serie #Uitgezocht.

Je herkent het vast wel. Voor je het weet vergeet je de tijd en zit je langer te gamen dan dat je eigenlijk van plan was. Waarom is het vaak zo moeilijk om te stoppen met gamen?

Gamemakers doen er alles aan om jou zo lang mogelijk te laten doorspelen. En dat doen ze op allerlei slimme manieren. Zoals met lootbox-systemen en daily rewards.

Afgelopen zondag was er nog een stunt in het nieuws. Miljoenen gamers zagen de wereld van Fortnite in een groot zwart gat verdwijnen. Wat bleek: het was het einde van seizoen 10 van het spel, waardoor gamers een paar dagen moesten wachten om weer te kunnen spelen. Inmiddels is de nieuwe versie online.

Verslavende games verbieden?

Sommige gamers spelen zo veel, dat ze verslaafd raken. De directeur van een jeugdkliniek die jongeren met gameverslaving behandelt, vindt dat games die verslavend zijn verboden moeten worden voor jongeren.

Hij zegt dat dit soort games te veel lijken op gokken. Dat zou komen doordat je in sommige games extra levens, skills of andere dingen kan krijgen door speciale kisten of pakketten te kopen.

Wat er in zo'n lootbox zit, ontdek je pas als je de kist openmaakt. Maar dan heb je al betaald. Het is dus een gok wat je koopt. En dat is niet goed, zeggen deskundigen. Ze vinden dat games minder verslavend moeten worden gemaakt.