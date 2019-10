Plan: miljoen euro om wifi in trein sneller te maken

Minuten wachten tot je die leuke Insta-foto ziet, of een kwartier wachten tot je een YouTube-video kan bekijken. De wifi in treinen is erg sloom en daar moet volgens twee politieke partijen een einde aan komen.

1 miljoen

De partijen CDA en ChristenUnie hebben er veel geld voor over om het beter te maken. Ze willen 1 miljoen euro investeren in een betere verbinding.

Nu is de wifi vaak traag. Ook valt de verbinding makkelijk uit.