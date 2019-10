Postbode verstopt 12.000 brieven en pakjes in zijn schuur

Een postbode in Breda heeft in zijn schuur duizenden brieven en pakjes verstopt. Die had hij de afgelopen maanden moeten wegbrengen, maar dat heeft hij niet gedaan.

Daardoor kregen bewoners hun pakketjes en kaarten al sinds augustus niet meer binnen.

99 postzakken

Via een tip van een andere postbode kwam het bedrijf erachter waar de post lag verstopt. In de schuur vonden ze 99 postzakken met post. De man is nu ontslagen. Waarom hij de pakjes verstopte in zijn schuur, is niet duidelijk.

De post zal nu zo snel mogelijk bezorgd worden.