Mo (12) en Bebel (10) spelen hoofdrol in openingsfilm Cinekid

Het grootste mediafestival voor kinderen ter wereld is gestart: Cinekid Festival. Het festival is begonnen met de openingsfilm Binti.

Op het Cinekid Festival draait alles om media. Je kunt er games spelen, workshops volgen en heel veel films kijken.

Het festival is vooral in Amsterdam, maar ook op 40 andere plekken in het land. Het is vooral bedoeld voor kinderen tussen de 3 en 14 jaar.