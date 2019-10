Ziekenhuizen in het hele land gaan staken

Medewerkers van ziekenhuizen in het hele land gaan woensdag 20 november staken. Ze doen dat omdat ze meer geld willen verdienen.

Hulp

De staking is alleen voor situaties die niet dringend zijn, zoals een controle of een onderzoek. Mensen die wel dringend hulp nodig hebben, worden op die dag dus nog wel geholpen.

In totaal zullen zo'n 200.000 medewerkers van 83 ziekenhuizen meedoen met de staking. Het is volgens hen nodig omdat eerdere gesprekken over een hoger salaris niet hielpen.