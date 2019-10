Minder nieuwe kleren kopen is beter voor het milieu

Even een nieuw shirtje kopen of een nieuwe spijkerbroek halen: volgens klimaatdeskundigen kunnen we dat beter niet te vaak doen. De kledingindustrie is namelijk één van de meest vervuilende industrieën die er is.

Water

Dat komt omdat het maken van kleren veel water en energie kost. Om de katoen te laten groeien is er veel water nodig. Voor één spijkerbroek heb je bijvoorbeeld al 7000 liter water nodig. Ook het vervoeren van de kleding zorgt voor veel uitstoot.

Minder kleding kopen en langer met je kleding doen kan volgens deskundigen dus beter voor het milieu. Maar is dat wel zo makkelijk?