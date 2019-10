Mogen de vreugdevuren dit jaar doorgaan?

De vreugdevuren op het strand bij Den Haag veroorzaakten afgelopen Oud en Nieuw veel schade. Zoveel dat nu de vraag is of ze het komende jaar nog wel door mogen gaan. Politici in de stad houden er vandaag een belangrijke vergadering over.

De vreugdevuren zijn een traditie op het strand. Het is ieder jaar een wedstrijd tussen Duindorp en Scheveningen: wie maakt de hoogste stapel? Ook veel kinderen in de buurt gaan ieder jaar bij de vuren kijken.

Schade

Afgelopen jaar liep het helemaal uit de hand. De stapels waren enorm hoog en de bouwers gebruikten diesel om de vuren harder te laten branden. Door de harde wind waaide er vonkjes van het vuur door de lucht. Huizen en auto's raakte zwaar beschadigd. Dat zag er toen zo uit: