Auto rijdt met opzet politiebureau in

In het Limburgse Kerkrade is een autobestuurder expres bij een politiebureau naar binnen gereden. Het gebeurde vanochtend vroeg rond 5 uur.

Klein vuurtje

In de auto lagen allemaal vaten met een vloeistof erin. De politie denkt dat de stof brandbaar was.

De bestuurder probeerde de auto in brand te steken. Er ontstond een klein vuurtje, maar het werd snel weer geblust.

Agenten in het gebouw

Toen de auto naar binnen reed waren er twee agenten binnen. Zij waren allebei op een andere plek van het gebouw.

De verdachte heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Het is niet bekend wat de reden is van zijn aanval. Niemand is gewond geraakt.