Oma (94) vertelt in klas over haar tijd in een concentratiekamp

Bij groep 7 van basisschool De Wyken in Sneek kwam een bijzondere gast langs. De overgrootoma van Nessa vertelde over de vreselijke tijd die zij als kind meemaakte in de Tweede Wereldoorlog.

Oma Elly is Joods en 94 jaar oud. In haar jeugd werd Nederland bezet door de nazi's. Elly en haar familie werden gevangen gezet.

Auschwitz

Ze heeft in 8 concentratiekampen gezeten, zoals Auschwitz in Polen. Dat was één van de meest vreselijke concentratiekampen in de oorlog. In deze kampen werden Joodse mensen gevangen gezet en vaak ook vermoord.

Als een van de weinigen van haar familie heeft Elly de kampen en de oorlog overleefd. Nu vertelt ze haar verhaal, omdat Nessa graag wil dat de hele klas het verhaal van haar oma hoort.