Oproep: Wat wil jij weten van balletdanseres Igone de Jongh?

Misschien heb je haar ook zien dansen in de videoclip van het nummer Birds van Anouk. Met dat nummer deed Anouk mee aan het Eurovisie Songfestival in 2013.

Al vijf jaar zit Igone de Jongh in de jury van Dance Dance Dance. In dat populaire programma geeft ze tips en kritiek aan bekende Nederlanders die zo goed mogelijk proberen te dansen.

Igone de Jongh danst in de clip van 'Birds' van Anouk

Igone begon al jong met dansen. Op haar 8e zat ze al bij Nationale Balletacademie in Amsterdam. Daarna ging ze naar de Royal Ballet School in Londen. Op haar 16e mocht ze beginnen bij Het Nationale Ballet. Daar danste ze in de grootste voorstellingen van Nederland.

Igone de Jongh heeft bijvoorbeeld in Romeo en Julia, Doornroosje en Het Zwanenmeer gedanst. Altijd heeft ze de hoofdrol en ze heeft ook veel prijzen gewonnen.

Na 24 jaar dansen voor Het Nationale Ballet stopt ze daar binnenkort. Ze gaat dan verder als zelfstandig danser.