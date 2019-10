Boeren willen beschadigd grasveld zelf weer mooi maken

Bij het boerenprotest van woensdag is het Malieveld in Den Haag flink beschadigd. Meerdere boeren zeggen nu dat ze willen helpen bij het herstellen van het grasveld.

Bandensporen

Na het protest zijn veel diepe bandensporen achtergebleven door de zware trekkers. Ook is de grond helemaal aangedrukt en ligt er afval en gebroken glas op het gras.

Een organisatie die over de natuur in Nederland gaat zegt dat ze blij zijn met het aanbod van de boeren. Eerst gaan ze kijken hoeveel schade er is. Daarna wordt bepaald of de boeren kunnen helpen bij het mooi maken van het veld