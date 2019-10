Wasbeer loopt voor het eerst in speciale val

In de provincie Limburg is voor het eerst een wasbeer gevangen. Een paar weken terug zijn er op meerdere plekken in het gebied speciale vallen gezet.

Schade

De wasberen worden gevangen omdat ze veel schade aanrichten. Ze eten namelijk alles op wat ze lekker vinden en dat kan ook een kip of konijn zijn die in je tuin loopt.

Ze worden nu gelokt met sardientjes. De sterke visgeur moet ervoor zorgen dat ze in de kooi kruipen. En dat is nu voor het eerst gelukt.

Huisdier

Wasberen horen eigenlijk helemaal niet in Nederland. Ze zijn ooit uit Noord-Amerika gehaald omdat mensen het een leuk huisdier vonden. Maar ze bleven niet altijd binnen, er zijn er een boel ontsnapt in de loop der jaren. In Limburg leven er zo'n 50 tot 100 wasberen in het wild.

Dierentuin

De wasberen die gevangen worden, gaan naar opvangplek. Daar worden ze een poosje verzorgt en na een poosje overgebracht naar een dierentuin.

Benieuwd hoe ze de wasberen vangen? Je ziet het in de video hieronder.