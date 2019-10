Het strand op Bonaire is nog viezer dan in Nederland

Afgelopen jaar zijn er ruim 50.000 stukken afval gevonden op het strand van Bonaire. Dat is tien keer zoveel als dat er in Nederland op het strand is gevonden.

Sigarettenpeuken

Er werden ruim 5400 sigarettenpeuken gevonden, heel veel plastic flesjes, doppen, wegwerpbestek, rietjes en nog veel meer andere troep. Het afval is aangespoeld of achter gelaten.

Schildpadden

Op het strand van Bonaire waar het onderzoek is gedaan leven heel veel schildpadden. Voor hun is al dit afval hartstikke gevaarlijk. Ze kunnen er ziek van worden, verstrikt in raken en doodgaan.