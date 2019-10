Gewonden nadat auto het terras op rijdt

In Deventer is een man in een auto het terras van een kebabzaak opgereden. Het gebeurde vanochtend vroeg rond half 6 in een gebied met veel cafés en kroegen.

Vijf mensen raakten gewond. Vier van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Ruzie

Waarom de man het heeft gedaan, is nog niet bekend. Wel zegt de politie dat er een ruzie was voordat het gebeurde.

De bestuurder van de auto is na de aanrijding weggereden. De politie weet wie het is en is naar hem op zoek.