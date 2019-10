Een fietser is vannacht in een groot zinkgat gefietst. Het gat was ontstaan door een kapotte waterleiding onder de weg.

De vrouw vond het leuk om door grote plassen te rijden met haar fiets, maar had niet gezien dat dit wel een hele diepe plas was. Ze liep gelukkig geen verwondingen op.

Wateroverlast

Een waterbedrijf heeft na het ongeluk het water afgesloten. Daarna hebben ze het gat leeggepompt en de fiets van de vrouw eruit gehaald. Het gat zal worden gerepareerd.