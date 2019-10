Deze week kun je drie dagen op rij vallende sterren zien

Waarschijnlijk kun je de meeste vallende sterren zien op dinsdag- en woensdagavond. Op het hoogtepunt kunnen er wel 25 meteoren per uur vallen.

Met een beetje geluk kun je deze week vallende sterren zien. Tot en met donderdag trekt Orioniden over. Dat is een van de meest spectaculaire meteorenregens van het jaar.

Meteoriet

Een meteoriet is een 'vallende ster'. Wanneer een meteoriet vanuit de ruimte richting de aarde komt, verbrandt het buitenste laagje van de steen. Er is dan een streep van vuur in de lucht te zien. Meteoren zijn vaak erg klein en branden meestal helemaal op voordat ze de aarde bereiken.