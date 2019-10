Moet de regering meer doen tegen toeristen?

Vorig jaar kwamen er 19 miljoen toeristen naar Nederland en de verwachting is dat er in 2030 zeker 28 miljoen mensen komen. Door al die toeristen hebben veel mensen in Nederland werk en komt er ook veel geld binnen. Maar sommige mensen hebben er dus ook last van. Wat vind jij:

Nederland wordt steeds populairder en daardoor is het op steeds meer plekken heel druk. Sommige toeristen maken ook lawaai en laten troep achter. Politici in de Tweede Kamer willen dat daar iets tegen wordt gedaan.

Het afgelopen jaar kwamen we op meerdere plekken waar kinderen last hebben van de drukte. In Giethoorn en in Amsterdam is het iedere dag druk.

Bekijk hier de drukte in Giethoorn: