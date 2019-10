Loes kwam op haar 14de in de prostitutie

Slachtoffers van loverboys en -girls worden steeds jonger. Dat blijkt uit onderzoek van het Jeugdjournaal. Hulporganisaties maken zich hier grote zorgen over.

Voorheen zaten de slachtoffers vooral op de middelbare school. Maar nu zijn ze steeds vaker 12 of 13 jaar. Carmen Legebeke, groepsbehandelaar bij Fier

Wij spraken met Loes. Zij werd ook op jonge leeftijd slachtoffer. Op haar 14e leerde ze via een vriendin een 18-jarig meisje kennen. Ze werden snel vriendinnen en Loes kreeg heel veel aandacht van haar. Wat Loes niet wist, was dat het oudere meisje een lovergirl was. Via haar kwam Loes in de prostitutie terecht. Dat betekent dat ze seksuele dingen moest doen om zo geld te verdienen.

Ik voel me elke dag nog heel vies. Ik douch heel vaak. Loes

Een lovergirl of loverboy is iemand die aardig doet in het begin, maar dat alleen maar doet om iets van jou te krijgen. Door lieve berichtjes op Insta of Snapchat geven ze je het gevoel dat je speciaal bent. Zo bouwen ze een band met je op. Daarna gaat het steeds verder. Zo kunnen ze bijvoorbeeld om naaktfoto's gaan vragen. Op deze manier lokken de loverboys of -girls hun slachtoffers in de val. Uiteindelijk dwingen ze tot seks. Opvang Met Loes gaat het nu beter. Ze krijgt veel hulp in een opvang. Daar woont ze sinds een aantal maanden met meisjes die ook zoiets hebben meegemaakt.

Zit jij ergens mee - voor jezelf of voor iemand anders - of wil je er gewoon iets over kwijt? Via de site www.fier.nl/chat kun je van 19.00 tot 06.00 anoniem praten over je problemen. Met de kindertelefoon bellen kan natuurlijk ook. Zij zijn te bereiken op het telefoonnummer: 0800 - 0432 of via kindertelefoon.nl.

Wil je meer weten over loverboys en -girls en wat de gevaren zijn? In de video hieronder vertellen deskundigen hierover.