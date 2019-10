Wat weten we nu over de familie uit Ruinerwold?

Er komt steeds meer duidelijkheid over het gezin uit Ruinerwold. De vader van het gezin, Gerrit Jan van D. zit in een speciale gevangenisziekenhuis. Wat hij precies heeft, is nog onduidelijk. Later vandaag staat hij voor de rechter en wordt bepaald of hij daar moet blijven. De vader wordt onder andere verdacht van vrijheidsberoving. Dat betekent dat het erop lijkt dat zijn kinderen niet vrij waren om te gaan en staan waar zij wilden. De kinderen gingen nooit naar school en hadden ook geen paspoort.

Wat is er gebeurd? Vorige week ontdekte de politie een vader en zijn zes volwassen kinderen in een boerderij in het dorpje Ruinerwold in Drenthe. Ze woonden daar al 9 jaar in afgesloten ruimtes. Niemand wist dat ze daar woonden. De moeder van de kinderen is al zo'n 15 jaar geleden overleden. Het gezin werd gevonden na een tip van een café-baas. De oudste zoon was naar een café gegaan om iets te drinken en maakte een vreemde indruk. Daarom besloot de café-baas de politie te bellen. Agenten arresteerden de vader van 67 en een andere man van 58. Josef B. heet hij. Hij kwam vaak bij het huis en was officieel de huurder.