Hoe is het om een weekend alleen thuis te zijn?

Zelf mogen bepalen wat je eet, hoe laat je naar bed gaat en of je wel of niet je kamer opruimt. Het kan allemaal als je alleen thuis bent. In het nieuwe televisieprogramma Home Alone mogen kinderen dat een heel weekend uitproberen.

De kinderen worden in een groepje van 5 in een huis gezet. Ze mogen doen wat ze willen, maar ze moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat er eten is. Tijdens het weekend gebeuren een aantal onverwachte dingen, waarbij de kinderen zichzelf moeten redden.

Lijkt het jou leuk om een heel weekend alleen thuis te zijn? Of vind je dat te lang?