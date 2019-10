75 jaar geleden hadden veel mensen honger

Je kan het je nu waarschijnlijk nauwelijks voorstellen, maar 75 jaar geleden was er veel te weinig eten in Nederland. Het was toen oorlog en ontzettend veel mensen hadden honger.

Het Jeugdjournaal heeft een speciale website met berichten uit het jaar 1944. Het was toen oorlog in Nederland. Al jaren zijn de Duitsers de baas. Maar er is redding onderweg: soldaten uit Amerika en Engeland komen ons land bevrijden. Maar dat is nog best lastig. Je leest hierover op deze site.