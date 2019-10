Basisscholen willen zelf lestijden en lesdagen bepalen

Veel basisschooldirecteuren willen zelf het aantal lesuren en de tijden bepalen. Zij denken dit beter is voor kinderen én ouders.

Vijf dagen school

In Nederland moeten kinderen op de basisschool 5 dagen per week naar school. Dat staat in de wet. Maar volgens een grote groep mensen is dat ouderwets. Zij vinden dat je bijvoorbeeld ook 4 langere dagen naar school kunt. Zo zouden kinderen een extra vrije dag hebben.

Andere lestijden kunnen ook fijn zijn voor ouders. Zo kunnen zij het ophalen en wegbrengen makkelijker regelen.

Experiment

Er zijn 11 basisscholen die de afgelopen jaren de lestijden zelf mochten bepalen. Dat ging bij 5 van die scholen niet goed. Daarom moesten ze stoppen met het experiment. De andere scholen beginnen volgend jaar met een nieuw experiment. Zij willen kijken welke lestijden wél het beste werken.

Wij gingen dit jaar langs bij een basisschool in Enschede. Zij bepaalden ook zelf het aantal lesuren. De minister van Onderwijs wilde daar een einde aan maken. Daarom schreven de leerlingen een protestlied.