Dit is Nederland in emoji's

Een kaart met emoji's maken om Nederland te omschrijven. Dat heeft Mathieu uit Zeeland gedaan. Iedere emoticon laat iets kenmerkends zien van een plek.

Parasols en vliegtuigen

Zo zie je parasols langs de kust, een vliegtuig bij Schiphol en een schaats in Friesland. De kaas staat voor Gouda en de boot bovenin voor Harlingen, waar je met de boot naar de waddeneilanden kunt varen. En het stoplicht rechts? Die staat er door cabaretier Herman Finkers. Hij zei ooit: "Een stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen".

Andere kaarten

Mensen vonden de kaart zo leuk, dat ze zelf ook emoji-kaarten gingen maken. Zo is er eentje die het verschil tussen patat- en frietmensen uitlegt, een over de favoriete sporten van Nederlanders Γ©n een kaart die is gemaakt door de Efteling.