Op deze school heb je een groep 9

Tijdens de lessen is er extra aandacht voor dingen die in een brugklas minder gebruikelijk zijn. Zoals hoe leer je goed plannen, hoe leer je organiseren en hoe leer je om te gaan met je huiswerk. Maar ook gewone vakken zoals wiskunde en spelling.

Onze verslaggeefster Noortje ging langs bij een klas in Arnhem. Ben je benieuwd naar hoe het is in een groep 9? Je ziet het in de video hierboven.