Vogelhuisjes om de processierups te bestrijden

In Sint-Michielsgestel hopen ze de oplossing te hebben voor de overlast van de processierups. Er worden heel veel vogelhuisjes gemaakt. De bedoeling is dat er in de vogelhuisjes koolmezen komen. Die vogels eten de processierupsen.

Voor het einde van het jaar moeten er in het hele dorp zo'n 1000 huisjes hangen.