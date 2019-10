Vrouw raadt 'Het Geluid' en wint 100.000 euro

De 36-jarige Kirsten uit Veenendaal heeft 100.000 euro gewonnen door het goede geluid te raden bij radiozender Qmusic. Nog nooit was de prijs bij deze wedstrijd zo hoog.

Bij 'Het Geluid' is een opgenomen geluid te horen, dat moeilijk is te herkennen. Luisteraars moeten raden waar het geluid precies van is.

Kirsten gaf het goede antwoord tijdens de 'superronde'. Haar antwoord was: