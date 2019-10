Weer een plofkraak: geldautomaat helemaal opgeblazen

In Spijkenisse is een geldautomaat opgeblazen bij een winkelcentrum. Het gebeurde rond 4 uur in de nacht.

Mensen die in de buurt wonen, werden wakker van de ontploffing. Ook moesten sommigen voor de zekerheid hun huis uit.

Twee weken geleden was er ook al een plofkraak in Spijkenisse. De politie weet nog niet of dezelfde daders daar achter zitten. Ze zijn nog niet gepakt.