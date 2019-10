Journalist gegijzeld door de rechtbank

Een verslaggever van de NOS is in de gevangenis gezet. Dat heeft een rechter besloten. Het komt bijna nooit voor dat een journalist vanwege zijn werk in de gevangenis komt.

Het gaat om verslaggever Robert Bas. Hij maakt voor de NOS vaak verhalen over misdaad.

Bronnen

Om dit soort verhalen te kunnen maken, moet hij veel met mensen praten. Deze mensen noem je bronnen. Ze geven de journalist informatie. Vaak willen deze mensen, de bronnen dus, onbekend blijven.

De rechter wil dat Robert Bas extra informatie geeft over één van de mensen die hij gesproken heeft. Dat wil hij niet en daarom moet hij tot zeker maandag in de gevangenis blijven. De baas van het NOS Journaal is hier erg boos over en wil dat hij zo snel mogelijk wordt vrijgelaten.