Het jij last van herrie in de klas? Je bent niet de enige

Soms lukt het een juf of meester niet om een groep rustig te krijgen. Herken je dat? Dan ben je niet de enige want uit onderzoek blijkt dat er honderden basisscholen er last van hebben.

Volgens de onderzoekers ligt het vooral aan de leraren. Die zouden niet streng genoeg optreden. Onze verslaggeefster Noortje ging langs bij het Sint Caecilia in Berkel-Enschot om te kijken hoe het daar met de orde in de klas is.