Hekken van leeuwenverblijf doorgeknipt

In een dierenpark in het Limburgse Landgraaf zijn twee hekken van het verblijf voor leeuwen doorgeknipt. De leeuwen zijn gelukkig niet ontsnapt, omdat ze op dat moment in een ander hok zaten.

In het park is 's nachts beveiliging om in de gaten te houden wat er gebeurt. Maar omdat het terrein heel groot is, hangen niet overal camera's. Daarom hadden de medewerkers het gat niet meteen door.

Het hek is dezelfde ochtend nog gemaakt. Het dierenpark weet niet wie de hekken kapot heeft gemaakt. Ze hebben aangifte gedaan bij de politie.