Deze kinderen vieren Happyween in plaats van Halloween

Nog een paar nachtjes en dan is het op 31 oktober Halloween. Daarom zijn er de komende dagen een heleboel griezelfeestjes vol spoken, zombies en monsters.

Maar niet iedereen is daar blij mee. Bijvoorbeeld omdat het erg eng is. In Barendrecht hebben ze daar iets op bedacht. Ze vieren er niet Halloween, maar Happyween.

Tijdens Happyween hoeft dus niemand te schrikken. Er gebeuren alleen maar leuke dingen. Hoe dat gaat, zie je in de video hierboven.