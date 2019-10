De wintertijd gaat in! Je kunt een uur langer slapen

Vannacht is het weer zover: de klok gaat een uur achteruit en de wintertijd begint. Je kunt dus een uur langer slapen.

Eigenlijk is de wintertijd de gewone tijd. De zomertijd werd in Europa officieel ingevoerd in 1981 omdat het energie zou besparen. Door de klok te verzetten, blijft het langer licht. Daardoor kunnen de lampen later aan.

Ieder jaar is er weer discussie of het wel nodig is om de tijd te veranderen. Sommige mensen vragen zich af of het wel echt energie bespaart en ze zien vooral veel nadelen. Mensen zouden er slechter door gaan slapen en huisdieren kunnen in de war raken omdat ze opeens eerder of later eten krijgen. Wat vind jij? Reageer op de stelling:

Eerder maakten we deze video over het afschaffen van de zomer- of wintertijd: