Filmprijzen voor Binti en Kapsalon Romy

Mediafestival Cinekid is afgesloten met een feestelijke prijsuitreiking. De prijzen van de jury gingen naar de films Binti (beste kinderfilm) en Kapsolon Romy (beste Nederlandse familiefilm). Zeven kleine criminelen won de prijs voor beste serie.

Het publiek kon ook stemmen op hun favoriete films. Die prijzen gingen naar Sune vs Sune en Mijn bijzonder rare week met Tess.

Binti

Cinekid werd dit jaar geopend met de Belgische film Binti, over een meisje dat graag een beroemde YouTuber wil worden. We maakten daar toen deze video over: