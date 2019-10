Twee lichamen gevonden in bioscoop in Groningen

In een bioscoop in Groningen zijn vanochtend twee lichamen gevonden. Hoe de slachtoffers om het leven zijn gekomen, is nog niet bekendgemaakt.

De lichamen zijn gevonden in een Pathé-bioscoop in het centrum van de stad. Het gaat om een van de grootste bioscopen in Nederland. Er zijn vier verdiepingen en negen zalen.

Er is nog veel onbekend over het nieuws, maar de politie denkt dat het een misdrijf is. Daarmee bedoelen ze dat de twee waarschijnlijk om het leven zijn gebracht. De politie is een groot onderzoek begonnen naar wat er precies is gebeurd.