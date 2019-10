Vogel heeft een veel te dure telefoonrekening

Een steppearend heeft voor een hele hoge rekening gezorgd voor Russische onderzoekers. Om de vogel te kunnen volgen droeg hij een zendertje en stuurde hij vier keer per dag automatisch een berichtje met zijn locatie. Maar dat liep een beetje uit de hand.

Iran

Afgelopen zomer had de steppearend opeens geen bereik meer, maar daarna stuurde hij honderden berichtjes in één keer. En dat deed hij vanuit Iran, waar het internet heel duur is.

Door de hoge telefoonrekening was er even geen geld meer voor het onderzoek met de vogel. Daarom hebben mensen geld ingezameld om de rekening te kunnen betalen.

Goedkoper

De vogel is inmiddels doorgevlogen naar Saudi-Arabië. Daar is het gelukkig goedkoper om berichtjes te sturen.