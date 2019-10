Luan Bellinga (7) scoort hitje met DUiMPJE OMHOOG

Luan Bellinga is nog maar 7 jaar, maar heeft nu al een eigen nummer met een professionele videoclip. En die video van DUiMPJE OMHOOG gaat heel hard. In een paar uur is hij al zo'n 100.000 keer bekeken en gingen meer dan 13.000 duimpjes omhoog.

Luan is de oudste zoon van het populaire YouTube-gezin De Bellinga's. Volgens zijn ouders houdt hij heel erg van zingen en dansen en is met dit liedje zijn grootste droom uitgekomen. Luan heeft het nummer niet helemaal zelf gemaakt.