Dwars: Maureen baalt van enge reclames

Veel kinderen kijken het ene YouTube-filmpje na het andere filmpje en daardoor zien ze best veel reclames. En in deze tijd van het jaar kunnen die best eng zijn. Het is namelijk bijna Halloween.

Maureen van 10 jaar baalt van die enge reclame. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor haar kleine zusje. Die is 7 jaar en ziet ook veel griezelige reclames.