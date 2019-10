Politie houdt verdachte aan na moord in bioscoop Groningen

De politie in Groningen heeft een man van 33 aangehouden. Hij wordt ervan verdacht twee mensen te hebben vermoord in een bioscoop. Daar vond de politie gisterochtend twee lichamen.

De politie kent de verdachte omdat hij eerder criminele dingen heeft gedaan.

Slachtoffers

Er is nog steeds veel onduidelijk over wat er gebeurd is. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over de slachtoffers. Dat komt doordat nog niet alle familieleden weten wat er gebeurd is.

