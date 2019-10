Haalt Kalvijn 100.000 nieuwe abonnees in 24 uur?

Misschien heb je het wel gezien: Kalvijn is bezig met een nieuwe aflevering van zijn serie Gekkenwerk. Deze keer probeert hij er in 24 uur 100.000 abonnees bij te krijgen.

HOE GA JIJ MIJ HELPEN AAN DE +100.000 ABONNEES? Stuur dit filmpje in alle whatsappgroepen rond. Let's dooo this 🔥🔥🔥 #ABONNEEROPKALVIJN

Gisteren ging Kalvijn heel Nederland door om er zoveel mogelijk abonnees bij te krijgen. Hij vroeg aan iedereen om zijn oproep te delen en het filmpje door te sturen naar vrienden en familie.

We zijn natuurlijk heel benieuwd of het hem is gelukt! Maar we zijn ook benieuwd wat jij van die opdracht vindt. Is het gek dat zo'n grote YouTuber om abonnees vraagt of moet dat gewoon kunnen? Laat je mening horen bij onze stelling!