Kun je iets doen tegen spamgroepen op Instagram?

Het probleem is dat je van te voren vaak niet weet wat er in die link wordt gedeeld.

Veel kinderen hebben last van spamgroepen op Instagram. Dat zijn groepsgesprekken waarin je wordt toegevoegd zonder dat je het zelf wil. Soms staan er heftige berichtjes in die groepen.

Dion is weleens toegevoegd aan een spamgroep

Soms zijn die sites niet geschikt voor kinderen. Zo staan er bijvoorbeeld naakte vrouwen op of worden er filmpjes gedeeld waar veel geweld in voorkomt.

Vanavond zie je meer over dit onderwerp in onze avonduitzending. Ook hoor je of je er iets tegen kunt doen.

We zijn benieuwd hoe jij denkt over spamgroepen. Laat je mening horen bij onze stelling en vertel wat jij kwijt wilt over deze groepen!