'Nederlanders moeten hun afval beter scheiden'

In veel gemeenten scheiden mensen hun afval niet goed. Het dagblad de Volkskrant heeft dat uitgezocht. Dat is een probleem omdat daardoor veel afval niet opnieuw gebruikt kan worden.

De krant heeft berekent dat iedere Nederlander per jaar ongeveer 150 kilo afval weggooit. De regering wil dat dat een stuk minder wordt, 100 kilo per jaar.

Recyclen

Afval dat gescheiden wordt opgehaald, kan opnieuw gebruikt worden. Dus papier bij papier, glas bij glas en plastic bij plastic.

In een deel van de gemeenten gaat dat al wel goed, maar in de meeste nog niet. Vooral in grote steden is het lastiger, omdat er daar minder plek is om afval gescheiden te houden. Daardoor komt alles op een grote berg terecht.