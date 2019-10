Via Insta laten de mannen weten dat ze er erg blij mee zijn:

StukTV is officieel het populairste Nederlandstalige YouTube-kanaal. De mannen hebben nu 2,27 miljoen abonnees en dat is nét iets meer dan Enzo Knol. Hij heeft 2,26 miljoen abonnees.

Vind ik leuk.... 🏆🥇! Dank je wel, merci, dankie, shukran, hvala, gràcies, tak, thank you, tänan, kiitos, danke, mahalo, takk, grazie, arigatô, grazzi, takk, obrigado, gracias, tack, kop khun, diolch ❤🙏🏼 #nohate #loveenzo

StukTV is het niet het meest succesvolle kanaal van een Nederlander. NikkieTutorials en Kwebbelkop hebben nog veel meer abonnees. Het verschil is dat hun video's bijna altijd in het Engels zijn.