Veel liefde voor gepeste Kiyan

Mijn broer (16) leeft al jaren met een depressie, wordt jaren gepest, werd al meerdere keren opgenomen in een jeugdpsychiatrie door doemgedachten en dan zie je als oudere zus deze reacties onder een foto die hij plaatste op instagram. Het enige wat ik kan doen is hiervan walgen

Kiyan heeft een depressie en woont daardoor in een psychiatrische instelling voor jongeren. In het weekend is hij wel bij zijn familie in Antwerpen.

Superblij

Zijn zus vertelt dat hij superblij is met alle reacties. Hij heeft een heel weekend rondgelopen met een lach op zijn gezicht.

Wil jij ook iets aardigs zeggen tegen Kiyan? Hier is zijn post: