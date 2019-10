Steeds meer eten wordt gered uit de prullenbak

Er is een hoop voedsel dat nog prima te eten is, maar niet meer verkocht mag worden. Zo verkoopt een bakker alleen vers gebakken brood. Wat hij over heeft aan het einde van de dag, gooit hij vaak weg.

Er zijn steeds meer speciale projecten die ervoor zorgen dat dit soort eten niet in de prullenbak terecht komt. Zo is er bijvoorbeeld een app waar mensen in de gaten kunnen houden wat de bakker aan het einde van de dag over heeft zodat ze het alsnog kunnen kopen.

1 miljoen mensen

Uit onderzoek blijkt dat er zo veel meer eten wordt opgegeten en minder eten wordt weggegooid. In Nederland hebben ongeveer 1 miljoen mensen zich al voor het project aangemeld.

Toch wordt in veel winkel en restaurants nog wel veel eten weggegooid. We zijn benieuwd hoe jij denkt over het weggooien van eten. Reageer op onze stelling: