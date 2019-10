Deze kinderen krijgen iedere dag buiten les

Heb jij wel eens buiten les? Op deze school krijgen ze het iedere dag. Daarom is OBS Wiene vandaag een officiële buitenschool. Het is de eerste school in Nederland met zo'n certificaat.

De kinderen krijgen minimaal een half uur per dag les op het schoolplein. Ze doen ze veel aan rekenen en taal met bewegingen, maar bijvoorbeeld ook met stoepkrijt. Uit onderzoek blijkt dat je beter kan leren als je veel beweegt en frisse lucht is natuurlijk goed voor iedereen.