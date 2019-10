Nep-pizzabezorger probeert Ronnie Flex te overvallen

In Capelle aan den IJssel hebben drie mannen geprobeerd om Ronnie Flex te overvallen. Een van hen was verkleed als pizzabezorger en had een helm op. De andere twee hadden zich onherkenbaar gemaakt met iets over hun gezicht.

Toen niemand opendeed, gingen ze weer weg. Ronnie Flex en zijn manager Ali B hebben de beveiligingsbeelden bewaard en online gezet. Ze willen heel graag dat de mannen worden opgepakt.