Nieuw: de ongesteldheids-emoji

De organisatie Plan International Nederland voerde actie voor de nieuwe emoji en is er heel blij mee. In veel landen is ongesteldheid een taboe. Dat betekent dat mensen er liever niet over praten.

De organisatie hoopt dat mensen er makkelijker over gaan praten, nu er ook een gewone emoji voor is.

Ook in Nederland vinden veel kinderen het lastig om over ongesteldheid te praten. In april maakten we daar deze video over: