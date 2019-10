Oproep: Wat wil jij weten van wereldkampioen Sifan Hassan?

Een paar weken geleden won Hassan goud op de 1500 meter én de 10.000 meter. Nog nooit won iemand goud op deze twee afstanden. Heb jij een vraag voor de wereldkampioen? Stuur hem dan uiterlijk woensdag 30 oktober in.

We gaan binnenkort met jullie vragen langs bij een van de succesvolste atleten van Nederland: Sifan Hassan.

- Maak een filmpje en stel jezelf voor. - Stuur de video via een DM op Instagram of mail het filmpje naar jeugdjournaal@nos.nl.

Sifan is 26 jaar, werd geboren in Ethiopië en wilde vroeger wetenschapper worden. Ze kwam op haar 15de naar Nederland en schreef zich in bij een atletiekclub. Dat werd een groot succes!

Vorige maand maakten we deze video over haar: