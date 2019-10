Groot bouwprotest in Den Haag

Er is een groot protest op het malieveld in Den Haag. Dit keer zijn het mensen die in de bouw werken zoals timmermannen, aannemers en bouwvakkers. Ze demonstreren omdat ze boos zijn dat ze hun werk niet kunnen doen.

Vanochtend zorgde het protest al voor files. De mensen uit de bouw rijden met verschillende soorten voertuigen richting Den Haag. Die kunnen niet allemaal even snel.

Strenge milieuregels

Ze zijn boos op de regering omdat veel bouwprojecten stilliggen. Dat heeft te maken met strenge milieuregels. De bouwers willen dat die regels veranderen zodat zij verder kunnen werken.

De eerste vrachtwagens kwamen gisterenavond al aan: